2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı? KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ücreti ne kadar?

01 Eylül 2022 Perşembe, 12:06

2022-KPSS Ortaöğretim sınavına ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilir.

2022-KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı. Sınava başvurular, 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2022-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim sınav ücreti 130 TL'dir.

2022-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?



KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022'de yapılacak.