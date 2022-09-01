2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı? KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ücreti ne kadar?
Kamu personeli olmak isteyen adayların merakla beklediği 2022 KPSS Ortaöğretim sınavının başvuru tarihleri bellli oldu. 2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları hangi tarihler arasında gerçekleşecek? KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ücreti ne kadar?
2022-KPSS Ortaöğretim sınavına ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilir.
2022-KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı. Sınava başvurular, 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
2022-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ortaöğretim sınav ücreti 130 TL'dir.
2022-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022'de yapılacak.
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