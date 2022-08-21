KPSS geç başvuru ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022-KPSS Ön Lisans geç başvuru ne zaman başlıyor?

21 Ağustos 2022 Pazar, 15:15

ÖSYM tarafından güncellenen sınav ve başvuru takvimine göre KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022'de gerçekleşecek. Sınavın başvuurları 03-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihini kaçıran adaylrın göz geç başvuurlarda.

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS geç başvuru 23-24 Ağustos 2022 tarihleri arasından gerçekleşecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022-KPSS Ön Lisans normal başvuru ücreti 130,00 TL. Ancak Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav

ücreti %50 artırımlı olarak ödeniyor.Böylece 2022-KPSS Ön Lisans geç başvuru ücreti 195,00 TL oluyor.







