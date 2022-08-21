KPSS geç başvuru ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022-KPSS Ön Lisans geç başvuru ne zaman başlıyor?
KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri, normal başvuru tarihini kaçıran adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS geç başvuru ne zaman? KPSS geç başvuru ücret ne kadar? 2022-KPSS Ön Lisans geç başvuru ne zaman başlıyor?
ÖSYM tarafından güncellenen sınav ve başvuru takvimine göre KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022'de gerçekleşecek. Sınavın başvuurları 03-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihini kaçıran adaylrın göz geç başvuurlarda.
KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
KPSS geç başvuru 23-24 Ağustos 2022 tarihleri arasından gerçekleşecek.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2022-KPSS Ön Lisans normal başvuru ücreti 130,00 TL. Ancak Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav
ücreti %50 artırımlı olarak ödeniyor.Böylece 2022-KPSS Ön Lisans geç başvuru ücreti 195,00 TL oluyor.
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