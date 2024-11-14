“Spor Şehri İstanbul” projesi kapsamında okullara spor kulübü dayatması

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 07:21

İstanbul Valiliği geçen yıl “Spor şehri İstanbul” projesi kapsamında İstanbul’da önceden 151 olan okul spor kulübü sayısının 2 bin 720’ye ulaştığını açıkladı. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) İstanbul 1 No’lu Şube tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre ise proje kapsamında yapılan çeşitli toplantılarda tüm okulların bu kulüpleri açmak zorunda bırakıldığı aksi takdirde okul yöneticilerinin görevden alınacağının söylendiği belirtildi.

Cumhuriyet’in ulaştığı valilik tarafından İstanbul’daki okullara gönderilen yazıda, ilkokuldan lise düzeyine kadar yüzden fazla öğrencisi olan tüm okulların okul spor kulüplerine en az yirmi öğrenci lisanslaması isteniyor. Öğretmenler söz konusu uygulamayı sayısal verilerin şişirilmesi olarak yorumluyor.

İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ise belgeyle çelişen bir açıklama yaparak, “Bu konuda ne bir alt ne de üst sınır belirlenmiştir. 39 ilçemizdeki okullarda 28 branş ve 8 kategoride okul spor kulüplerimiz faaliyet göstermektedir” ifadelerini kullandı. Valilik öğretmenlere baskı yapıldığı ve müsabakaların yapılması için yeterli altyapı bulunmadığı iddialarını ise reddetti.

‘SAHADA KARŞILIĞI YOK’

Konuya ilişkin Eğitim-İş İstanbul 1 No’lu Şube’den yapılan açıklamada baskı ve tehditlerin sürmesi durumunda yasal süreçlerin başlatılacağı ifade edildi. Açıklamada “Eğitim-İş İstanbul 1 No’lu Şube olarak, spor kulüplerinin öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal gelişimi için taşıdığı önemi kabul etmekle birlikte, mevcut uygulamanın sürdürülebilir olmadığını vurguluyoruz. Bu girişim, valinin hanesinde artı gözüken ancak sahada karşılığı olmayan rakamlardan öteye gidemeyecek bir uygulamaya dönüşmüş durumdadır. Valilik makamının sözde başarı hikâyelerinin arkasındaki bu acı gerçeklerin araştırılmasını, amacına ulaşmayan bu projenin uygulanması için üyelerimize baskı ve tehditlerin devam etmesi durumunda yasal haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz” dendi.