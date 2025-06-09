Talep de başarı da yok ama siyasal iktidarın kaynakları hep imam hatiplere akıyor: Ayrıcalık bitmiyor!

Siyasal iktidar, uzun yıllardır imam hatip okullarına azalan talebin tersine dönmesi için uğraşıyor. Ailelerde “çocuklarına iyi gelecek sağlamanın yolu bu okullardan” geçer algısı yaratılması için adlarının başına “Anadolu” geliyor. Bu yetmiyor “proje okul” oluyorlar. O da yetmiyor, sınav yaparak, “seçerek” öğrenci alıyorlar.

“Proje imam hatip ortaokulları”na öğrenci alımı için düzenlenen sınavların sonuçları, bu okulların internet sitelerinde açıklandı. Yazılan mesajlarda, sınava gösterilen “yoğun ilgi” nedeniyle velilere teşekkür edildi, bu okullara “kesinlikle sınavsız öğrenci alınmayacağı” vurgulandı.

Bir okulun sitesinde, “Burada, 10 yaşındaki çocuklarımızın hakkı söz konusudur ve kazananlar tamamen kendi emekleri ve hakları ile bu okula kayıt hakkı elde etmiştir. Bu konuda hassasiyet gösterilmesi ve sonuca razı olunması gerekmektedir. ‘Başka bir yol’(!) için arayışa girenlerle ilgili yasal işlem başlatılacaktır” dendi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Proje lise ve ortaokul uygulamasının, kamunun bütün yurttaşlara eşit eğitim olanakları ve hizmeti sunma iddiasına ve 1739 sayılı milli eğitim temel kanunun “genellik ve eşitlik” ilkesine aykırılık oluşturduğunu belirten eğitim uzmanı Alaaattin Dinçer, “Eğitim bir kamu hizmetidir. Özel ortaokullar hariç, genel ve imam hatip ortaokulları kamu okuludur. Devlet bu okullar arasında hizmetin sunumu (iç donanım, alt yapı, program, deneyimli öğretmen ataması, araç gereç vb. gibi) ayrım yapamaz, yapmamalıdır” dedi.

Siyasal iktidarın özellikle Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları lehine olacak ayrımcı bir tutum sergilediğine dikkat çeken Dinçer, şunları söyledi:

“Bu tutum ailelerde çocuklarının ikbal ve geleceklerinin ancak bu okullarda okumaktan geçtiği algısının oluşmasına yol açıyor ve tercihlerinde etkili oluyor. Eğitimde, belli bir kesime/gruba/zümreye ayrıcalık tanımak, okulları kendi içinde ayrışmaya tabi tutmak, eğitimde fırsat eşitliğinin daha çok tahrip olmasına neden olacaktır.

Standart sınavların dördüncü sınıflara kadar inmesi, eğitimde çürümenin ve yozlaşmanın yolunu açar. Bütün dünya sınavsız eğitim hedefine yönelmişken biz, ‘proje ortaokul’ adı altında çocukları 4. sınıftan başlayarak sınava tabi tuttuğumuzda yaşanacak kaygılar, ruhsal sağlık sorunlarına yol açar, bunun oluşmasına izin verilmemelidir.”