TEGV’İN Dijital Eğitim Platformunu kullanan çocukların tercihi: Eğitim oyunla olsun

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ücretsiz dijital eğitim platformuyla tüm çocuklara erişmeyi hedefliyor. 160 farklı programdan oluşan platforma giren çocuklar, en çok oyunlaştırılmış içerikleri tercih ediyor.

TEGV Akademi’de, öğrenmeyi eğlenceyle buluşturan interaktif videolar, eğitici oyunlar, renkli dergiler, kitaplar, bilimsel deneyler bulunuyor. Platform sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar internet erişimi olan her yerden bu içeriklere kolayca ulaşabiliyor.

NİTELİKLİ ÖĞRENME

TEGV Eğitim Programları Müdürü İşlev Sevgül’ün, vakfın dijital eğitim platformuna ilişkin sorulara yanıtları şöyle:

TEGV Akademi nasıl ortaya çıktı?

TEGV Akademi, TEGV’in “her çocuğa ulaşma” hedefinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı. Yıllardır sahada yürüttüğümüz eğitim programlarıyla çocuklara nitelikli öğrenme deneyimleri sunuyoruz. Ancak zaman içinde şunu çok net gördük: Her çocuğa fiziksel olarak ulaşmak her zaman mümkün olmuyor. Özellikle coğrafi koşullar, sosyoekonomik farklılıklar ya da olağanüstü durumlar bu erişimi sınırlayabiliyor.

Bu noktada şu soruyu sorduk: “TEGV’in sahadaki 31 yıllık bilgi birikimini ve kaliteli içeriklerini daha fazla çocuğa nasıl ulaştırabiliriz?” TEGV Akademi bu sorunun cevabı olarak doğdu.

Çocukların hangi ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi?

“TEGV Akademi ile aslında çocukların sadece akademik değil, çok boyutlu gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefledik. Öncelikle en temel ihtiyaçlardan biri olan nitelikli eğitime erişim konusu var. Her çocuğun aynı imkânlara sahip olmadığını biliyoruz. Bu nedenle, bulunduğu yerden bağımsız olarak her çocuğun kaliteli, güvenilir ve ücretsiz eğitim içeriklerine ulaşabilmesini sağlamayı amaçladık.

Bununla birlikte çocukların günümüzde çok kritik hale gelen 21. yüzyıl becerilerini geliştirme ihtiyacına odaklandık. Yani sadece bilgi aktarmak değil; eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim ve dijital okuryazarlık gibi becerileri destekleyen içerikler sunmayı hedefledik.

Geleceğin becerileri açısından TEGV Akademi nasıl bir rol üstleniyor?

TEGV Akademi yalnızca bugünün eğitim ihtiyacına değil, geleceğin dünyasına da yanıt veriyor. Teknoloji, yapay zekâ, kodlama, dijital düşünme, yaratıcılık ve problem çözme gibi alanlarda sunduğumuz içeriklerle çocukların geleceğin becerilerini erken yaşta deneyimlemesini hedefliyoruz. Amacımız çocukları sadece akademik bilgiyle değil, değişen dünyaya uyum sağlayacak yetkinliklerle güçlendirmek.

TEGV Akademi’nin uzun vadeli vizyonu nedir?

TEGV’in nitelikli eğitim desteğini dijitalde daha da büyüterek Türkiye’nin her çocuğuna ulaştırmayı ve öğrenme fırsatlarını coğrafi sınırların ötesine taşımayı hedefliyoruz. Fiziksel etkinlik noktalarımızdaki güçlü saha deneyimini dijital dünyanın imkânlarıyla birleştirerek çocukların ihtiyaçlarına göre sürekli gelişen ve sürdürülebilir bir öğrenme modeli oluşturuyoruz.

Yalnızca içerik sunan bir dijital platform olmanın ötesine geçerek çocukların eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve dijital okuryazarlık gibi geleceğin temel becerilerini kazanmalarını destekleyen bütüncül bir yaklaşımımız var.