TEGV Nirun Şahingiray Uluslararası Eğitim Forumu yapıldı: Aydınlık gelecek eğitimle olur

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) merhum bağışçısı Nirun Şahingiray’ın adını ve anısını yaşatmak için düzenlediği Nirun Şahingiray Uluslararası Eğitim Forumu Arter’de yapıldı. 2013 yılından bu yana düzenlenen forum, eğitim alanındaki yenilik ve gelişmeleri tartışmak üzere sivil toplum temsilcilerini, eğitim profesyonellerini ve akademisyenleri bir araya getirdi.

“Aydınlık Geleceğin Parçasıyız!” sloganı ve “Toplumsal Sorunların Çözümünde Eğitim: Empati ve Sosyal Sorumluluk” temasıyla yapılan forumda, nitelikli eğitimin, empati ve hoşgörü ile sosyal sorumluluk bilincinin toplumsal sorunların çözümündeki önemi ve geleceği aydınlatmadaki rolü ele alındı.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol, forumun açılış konuşmasında, Şahingiray’ın mirasının binlerce çocuğun geleceğine ışık tuttuğunu vurgulayarak,“Şahingiray’ın yüce gönüllülüğü ve çocuk sevgisi sayesinde her yıl on binlerce çocuk nitelikli eğitimle buluşuyor”dedi.

FELSEFE VE DEĞERLER

Forumun “Toplumsal Sorunların Çözümünde Felsefe ve Değerler Bakışı” başlıklı birinci oturumunda, Prof. Dr. Sami Gülgöz ve Prof. Dr. Betül Çotuksöken toplumsal sorunlara felsefi ve etik bir perspektiften yaklaşmanın önemini tartıştı. “Toplumsal Sorunların Çözümünde Sanat Bakışı” başlıklı oturumunda M. Özalp Birol, Ebru Nihan Celkan ve Başak Doğan, sanatın bireysel ve toplumsal dönüşümdeki rolünü ele aldı.

Forumun “Eğitimde Umut İlkesini Savunmak” başlıklı üçüncü oturumunda Doç. Dr. Sezai Ozan Zeybek ve Prof. Dr. Kenan Çayır, eğitimin felsefi temellerini Ernst Bloch’un Umut İlkesi ışığında yeniden değerlendirdi. Oturumda, eğitimin yalnızca mevcut sorunlara tepki veren bir alan değil, geleceği dönüştürme potansiyeline sahip proaktif bir süreç olarak ele alınması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, küresel ölçekte yaşanan çevresel krizler, toplumsal eşitsizlikler ve yükselen aşırı sağ siyaset gibi olumsuzluklarla; teknolojik ilerlemeler ve sosyal adalet hareketleri gibi umut verici gelişmeler arasındaki çelişkili dinamiklerin eğitim ortamında kritik bir rol oynadığını belirtti.

EŞİTSİZLİĞE ÇARE Mİ?

Forumun son oturumunda Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve Doç. Dr. Çetin Çelik, “Eğitim Eşitsizliklere Çare mi?” başlığı altında eğitim sisteminin eşitlik, adalet ve hakkaniyet üretme kapasitesini tartıştı.

Eğitimin, eşitsizlikleri aşmak için en önemli araç olabileceği gibi eşitsizlikleri artırabileceğine de dikkat çeken Prof. Dr. Semerci, şunları söyledi:

“Eğitim, tüm çocukların eşit erişime sahip olması gereken bir kamu hizmeti olmasına rağmen, eşitsizliklerin yeniden üretildiği ve özellikle en dezavantajlı gruplar için nitelikli eğitime yalnızca akademik başarı gösterebilenlerin, her şeye rağmen başarılı olabilenlerin erişebildiği bir ‘hakka’ dönüşmesi söz konusu. Bu ilişki, eğitimin bireyin yapabilirliklerini genişletme potansiyeli ile mevcut sosyoekonomik eşitsizlikler nedeniyle bu potansiyelin kısıtlanması ve eşitsizliklerin yeniden üretilmesi demek. Bu durum, özellikle düşük sosyoekonomik durumda olan çocukların okuldan kopma eğilimini artırmakta.”

‘GÜLER YÜZE İHTİYAÇ VAR’

TEGV Cizre öğrenim birimi gönüllüsü Emrah Bilge, bu forumu izleyebilmek için yaklaşık 30 saatlik bir yolculuk yapmış. 2007 yılından beri dezavantajlı bölgelerdeki köylerde çocuklara tiyatro gösterileri yapan Bilge, hikâyesini şöyle anlattı:

“2023 yılında ‘acaba beni alırlar mı, diye heyecanla TEGV’in kapısını çaldım ve bana kapılarını ardına kadar açtılar. Kendimi tamamen çocuklara adadım. Çocukların tiyatroya, kendilerini ifade etmeye, güler yüze çok ihtiyacı var.

Kendi kariyerim için tiyatro yapmaya devam etmek istiyorum. TEGV’li çocuklar için de var gücümle çabalamaya devam edeceğim."