TEGV’nin yeni öğrenim birimi Diyarbakır’da açıldı: ‘Bir çocuk değişir Türkiye gelişir’

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Hijyen üzerine sunumlar yapan çocukları dinledikten sonra TEGV Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol, “Bu sınıftan çok sağlık çalışanı çıkacak görünüyor. Doktorlar, eczacılar...” derken bir kız çocuğu “Yooo ben farklıyım” diye atılıyor. Ne olmak istediğini sorduğumuzda “Şarkıcı” diyor ve Diyarbakır türküleri söyleyerek bize küçük bir konser veriyor. Çocukların neşesi herkese bulaşmış durumda. “Hadi şimdi de halay çekelim” diyen çocuklara Birol, “Delilo delilo destane” türküsüyle eşlik ediyor.

“Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” sloganıyla Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında çocuklara destek veren TEGV’nin, Bank ABC’nin kurulum ve işletme sponsorluğuyla kurulan Diyarbakır Bank ABC Öğrenim Birimi’ndeki eğitim programlarına yılda yaklaşık 2 bin çocuk katılacak. Birimin açılış töreninde konuşan M. Özalp Birol, “1998-2022 yılları arasında Diyarbakır’da ve Kulp, Dicle, Hani, Ergani ilçelerindeki öğrenim birimlerinde faaliyet gösteren vakfımız, 1998’den bu yana toplam 88 bin Diyarbakırlı çocuğumuza nitelikli eğitim desteği verdi” dedi.

Ali Paşa Mahallesi, Şen Sokak’ta bulunan ve 310 metrekare kapalı, 80 metrekare açık alanı bulunan birimde, etkinlik odası, okuma adası, bilişim ve teknoloji odası, tasarım ve beceri atölyesi, düşler atölyesi, kütüphane ve gönüllü odası bulunuyor.