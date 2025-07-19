Tercih döneminde dikkat edilmesi gerekenler: 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, YKS tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

2025 YKS sonuçları açıklandı ve üniversite adayları için tercih maratonu resmen başladı. Bu heyecanlı süreçte doğru tercih yapmak, eğitim ve kariyer yolculuğunu büyük ölçüde etkiler. Adayların bu dönemde dikkat etmesi gereken bazı kritik noktalar bulunuyor. İşte tercih yaparken göz önünde bulundurulması gerekenler...

YKS TERCİHLERİ EN ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 YKS tercihleri 30 Temmuz tarihinde başlayacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

30 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri için son gün 11 Ağustos.

YKS TERCİHLERİ YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Puanlar seneden seneye değişebilir; bu yüzden tercih yaparken en doğru kıstas bir önceki yılın başarı sırasıdır.

Her puan türü (TYT/AYT/YDT) için farklı başarı sıralamaları olabilir, bunları ayrı ayrı değerlendirmek gerekir.

Toplam 24 tercih hakkı doğru kullanılmalı.

Üniversitelerin akademik kadrosu, laboratuvar, kütüphane, kampüs yaşamı gibi altyapı ve sosyal imkânları önemlidir.

Üniversite tanıtım günlerine katılmak, online ya da yüz yüze etkinliklerle bilgi almak okulu tanımak açısından önemli.

ÖSYM’nin yayımladığı resmi tercih kılavuzu (Özel Koşullar, Kontenjan, Taban Puan) dikkatle okunmalı.

YKS TERCİHLARİ NASIL YAPILIR?

30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan YKS tercihlerini adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak oluşturacak.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki hafta erişime açılması bekleniyor.

YKS'DE KAÇ TERCİH YAPILIYOR?

YKS tercihi yapacak olan adaylar en fazla 25 adet tercih yapabiliyor.