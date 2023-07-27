YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır? 2023 YKS tercih kılavuzu açıklandı mı?

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:13

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:29

YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanırken, gözler 27 Temmuz’da resmi olarak başlayan YKS tercih listelerine çevrildi.Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacak. Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2023 YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak. ÖSYM, 2023 YKS tercih klavuzunu açıkladı.