Kredi ve Yurtlar Kurumu dışında alternatif burs veren kurumlara yoğunlaşan öğrenciler TEV burs başvuru son tarih bilgisine yoğunlaştı. Peki, TEV bursu başvurusu ne zaman bitiyor? 2025-2026 Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursu başvurusu nasıl yapılır?

TEV BURSU BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025–2026 akademik yılı burs başvuru tarihlerini açıkladı. Başvurular tamamen çevrimiçi olarak yapılacak.

TEV’in kurumsal sosyal medya hesabından yapılan duyuruda adayların detaylar ve gerekli şartlara derneğin internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi. Paylaşılan takvime göre;’ mesleki ortaöğretim’, ‘üniversite eğitim’ ve ‘üstün başarı’ bursları için başvurular 9 Ekim’e kadar yapılacak.

Üstün başarı sanat bursu için başvurular ise 20 Ekim – 6 Kasım tarihleri arasında alınacak. Yüksek lisans ve doktora bursu başvuruları da 16 Ekim’de son bulacak.

Duyuruda, “Başvuru sürecinde her adımda, aklınıza gelen her soruda yanınızdayız. TEV ailesine katılacak yeni öğrencileri şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz” denildi.

TEV burs başvuru takvimi şöyle;

Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül-9 Ekim

Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül-9 Ekim

Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim-6 Kasım

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül-16 Ekim

TEV BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Üniversite (Eğitim) Bursu

T.C. vatandaşı olmak

Devlet üniversitesinde lisans ve önlisans programına kayıtlı olmak

Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak

Aynı anda TEV’den aynı burs türünü (örneğin Üniversite Bursu) alan bir kardeşi varsa burs alamaz

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekmektedir. Bu kural genel geçerli olmakla birlikte, bazı istisnai durumlar bulunmaktadır.

Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamakMal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç)

Ara sınıflar için en az 2.50 / 4.00 (veya 65 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak

25 yaşını geçmemiş olmak

Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak

Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz

Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir

DGS ile yerleşenler için: Ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden 70) olmalıdır.