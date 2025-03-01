TEV üstün başarı bursu alanların tanıtıldığı toplantıda gençlere seslenen Ömer Koç: Tek çıkış noktası eğitim

Yayınlanma: 01.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.03.2025 - 04:34

Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) “Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazanan 183 üstün başarılı öğrenci, dün yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç, yeni bursiyerlere hitaben “Türkiye’nin tek çıkış noktası eğitimdir. Atatürk’ün çizdiği rotadan şaşmamamız gerekiyor. Laik Cumhuriyeti koruyacak olan sizlersiniz. Sizlere çok güveniyoruz” dedi.

Vakfın gençlerin eğitim fırsatlarına erişimini sağlamak için azim ve sorumlulukla çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Koç, şöyle devam etti: “Bu doğrultuda 40. kuruluş yılımız vesilesiyle başlattığımız ve 2007’den bu yana devam eden ‘TEV Üstün Başarı Bursu’ ile geleceğin liderleri olarak gördüğümüz üstün başarılı gençlerimizi destekliyoruz. Sevgili gençler, büyük önder Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Hayat mücadeleden ibarettir.’ Sizlerin, Cumhuriyetin ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiyi benimsemiş, özgüvenli ve yenilikçi bireyler olarak ülkemize ve insanlığa değer katacağınıza inanıyoruz.”

Vakıf genel müdürü Banu Taşkın da TEV Üstün Başarı Bursu alan bursiyer sayısının 436’ya ulaştığını söyledi.

‘KENDİNİZİ GÖSTERMEKTEN ÇIKARMIYORUM’

Toplantıda daha sonra üstün başarı bursu almayan hak kazanan gençlerden bazıları sahneye çıkarak küçük birer konuşma yaptı. İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Sümeyra Arasovalı, hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü anlatarak akranlarına, “Cesur olmaktan ve kendinizi göstermekten çekinmeyin” önerisinde bulundu. Miman Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Nefesli Çalgılar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Adasu Sılay, “müziği, karakteri ve duruşuyla ilham veren bir sanatçı olmak” istediğini vurgularken, Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü 1. sınıf öğrencisi Begüm Şenyüz, Atatürk’ün yolunda, adaleti savunacağını söyledi.

İLK 5 BİNE GİRME KOŞULU

2024-2025 o¨gˆretim yılında aylık 9 bin TL olarak belirlenen TEV U¨stu¨n Bas¸arı Bursu’na, Yu¨kseko¨gˆretime Gec¸is¸ Sınavı’nda (YKS) ilk 5 bine giren hazırlık, 1. ve 2. sınıf o¨gˆrencileri bas¸vurabiliyor. Ara sınıfta okuyan o¨gˆrenci bas¸vurularında ise not ortalamasının en az 3.50 olması gerekiyor. Teknik kontrolu¨ gec¸en adaylar arasından genel yetenek testi, genc¸ liderler yetkinlik testi, kompozisyon ve mu¨lakat as¸amalarını bas¸arı ile tamamlayan genc¸ler üstu¨n bas¸arı bursiyeri olarak sec¸iliyor. Sanat alanında ise piyano, arp, gitar, yaylı c¸algılar, u¨flemeli ve vurmalı c¸algılar ile plastik sanatlar, performans sanatları, dijital sanat brans¸larında egˆitim go¨ren o¨gˆrenciler bas¸vurabiliyor.