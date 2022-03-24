The British International School’dan yeni eğitim hamlesi

24 Mart 2022 Perşembe, 23:32

25 yılı aşkın süredir Türkiye’deki yabancı uyruklu öğrencilere İngiliz müfredatı ile uluslararası eğitim sağlayan The British International School, 5 yıl önce Türk öğrencileri için BISI National School’u açmıştı, şimdi de dijitalleşen dünyada eğitimdeki teknolojik yeniliklerin öncüsü olmayı hedefleyerek British International STEAM School Istanbul (BISS)’u açıyor.

The British International School İstanbul’un kurucu firması olan PDI Grup’un Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazım Ünsal Abuşoğlu, dijitalleşen dünyada eğitimdeki son gelişmelerin takipçisi olduklarını belirterek, “Bu nedenle uluslararası kalitede eğitim sunan yeni British International STEAM School Istanbul (BISS) okulumuzu Etiler’de açarak, bu alanda duyulan ihtiyacı karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Abuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “The British International School İstanbul’un uluslararası eğitim kalitesini ve tecrübesini, British International STEAM School’da mevcut İngiliz ulusal müfredatımız ile en güncel teknolojik yenilikler, sanat çalışmaları ve öğrencilerin kendisini keşfetmesine yönelik bir program ile harmanlayarak sürdüreceğiz. İngiliz uluslararası eğitim müfredatı ile son yıllarda dünyanın her noktasında popülerliği artan STEAM eğitim modelinin entegrasyonu sayesinde öğrencilerimizin küreselleşen ve dijitalleşen 21. yüzyılın hayat boyu öğrenen, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci dünya vatandaşları olarak yetişeceklerine inanıyoruz. BISI olarak, Türkiye’deki ilk uluslararası STEAM Okulu’nu açmanın gururunu yaşıyoruz.”

BISI, bu yıl IB sınavında %100 oranında başarı elde etti ve en yüksek puan olarak 43/45 puan aldı. BISI IB ortalaması 37,2/45 puan ile dünya ortalamasının 4,2 puan üzerinde olmasıyla dikkat çekiyor. BISI öğrencileri ayrıca üç yıl üst üste Sosyoloji ve Almanca’da dünyanın en yüksek IGCSE sonuçlarını almayı başardı.





Nazım Ünsal Abuşoğlu

BISI’nin kurucu firması olan PDI Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı