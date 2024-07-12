THK Üniversitesi öğrencileri mezuniyet coşkusunu yaşadı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 19:04

Güncelleme: 12.07.2024 - 19:04

THK Üniversitesi'nde 710 öğrenci, üniversitenin Türkkuşu Kampüsü'nde düzenlenen 2023-2024 mezuniyet töreninde düzenlenen hava gösterileri eşliğinde diplomalarına kavuşarak mezun olmanın coşkusunu yaşadı. Mezuniyet törenine THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş ile THK yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı katıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mezuniyet töreni için tebrik mesajı gönderdi.

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, törende yaptığı konuşmada, havacılık ve uzay bilimlerinde dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olma yolunda her geçen gün emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Er, geçen yıl 910 olan üniversite kontenjanını bu yıl 1210'a yükselttiklerini açıkladı.Er, üniversitenin Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde hava aracı imalat teknolojileri, hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi ve uçuş harekat yöneticiliği isminde 3 yeni program açıldığını duyurdu.

Törende konuşan THK Kayyum Heyeti Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Kemal Yurtnaç THK Üniversitesi'nin halkıyla ve devletiyle birleşmiş bir kurumun üniversitesi olduğunu belirtti.

Okulu birincilikle bitiren Mühendislik Fakültesi öğrencisi Mert Efe Tatar yaş kütüğe ismini çaktı.Tatar'a birinciliği sebebiyle tam altın hediye edildi.