Tonguç baba, yitirilişinin 66'ncı yılında anıldı

Köy Enstitüleri’nin mimarı, eğitim devrimcisi, yurttaşlarca “Tonguç baba” olarak da bilinen İsmail Hakkı Tonguç, yitirilişinin 66’nı yıldönümünde Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında anıldı. Anma törenine, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kadrosunda CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP ilçe teşkilatları, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Doğan Dağdelen ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası MYK Üyesi Rabia Aybaş katıldı.

‘MİRAS BIRAKTIĞI DEĞERLERİ ARIYOR VE ANIYORUZ’

Burada konuşan Dağdelen, “Bugün hâlâ onların bizlere miras bıraktığı değerleri anıyor, arıyor ve günümüze baktığımız zaman çocukların sofrasından bir lokma ekmeğini çalan; özel sektörde çalışan öğretmenlerin, Cumhuriyet döneminden beri verilmiş haklarını ellerinden alan ya da almaya çalışan; okulları birer hapishaneye çeviren; okulların ne güvenliğini, ne temizliğini ne de eğitim ortamını düzgünce sağlayabilen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya olmanın acısını yaşıyoruz. Cumhuriyetçi eğitimi gelecek nesillere aktarmaya yemin ettik. Bu emanetlere sahip çıkabilmek için Tonguç Baba’nın huzurunda bir kez daha Eğitim-İş Sendikası adına söz veriyorum” dedi.

‘BURADA OLSA, MÜCADELEMİZLE GURUR DUYARDI’

Aybaş ise özel sektör öğretmenlerinin son günlerdeki direnişine dikkat çekti. Aybaş, “İsmail Hakkı Tonguç’un geçmişte eğitime dair verdiği bütün mücadelelerin bize örnek olduğunu biliyoruz. Bugüne ışık oldu. Biz de onun ışığında mücadelemize devam ediyoruz. Bugün burada olsaydı hepimizin bu mücadelesiyle gurur duyardı. Bundan çok eminiz” ifadelerini kullandı. CHP’li Genç ise, “Tonguç, Köy Enstitüleri’nin babasıdır. Türk aydınlanmasının, Cumhuriyet aydınlanmasının çok önemli bir değeridir. Ben Pazarören köyünün kurucusu olması vesilesiyle bugün gelip kendisinin mezarı başında anmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Uzun yıllar Pazarören Köy Enstitüsü Kayseri ve Orta Anadolu bölgesine büyük hizmetler vermiştir. Çok değerli öğretmenler, millî eğitimciler yetiştirmiştir” diye konuştu.

‘BÜYÜK BİR GURURLA ANIYORUZ’

CHP’li Özçağdaş da, İsmail Hakkı Tonguç’un önemine dikkat çekerek “İsmail Hakkı Tonguç, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük evlatlarından biri. Türkiye Cumhuriyeti’ni bugün var eden, ona bu şeklini veren ve coğrafyasındaki bütün olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta kalmasını sağlayan önemli isimlerden birisi aynı zamanda. Bir köy çocuğu İsmail Hakkı Tonguç. Hayatı boyunca araştırmaktan, öğrenmekten vazgeçmiyor. İsmail Hakkı Tonguç, eğitimin yaşamın doğal bir parçası olduğunu benimsemiş birisi. Yaşamdan kopuk, sadece bilgi transferine dayalı bir eğitimi benimsemiyor. Bütün görevlerini yenilikçi bir bakış açısıyla yürütüyor. Hepimizin bildiği, Türkiye’nin yüzyılına katkı yapmış olan Köy Enstitüleri süreci var. Biz Köy Enstitüleri’ni Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç ikilisiyle büyük bir gururla anıyoruz” dedi.

‘İKTİDAR OLDUĞUMUZDA, KÖY OKULLARINI YENİDEN AÇACAĞIZ’

İktidarın eğitim politikalarını eleştiren Özçağdaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bugün öğretmenine değer vermeyen, onu kamuda yoksulluk sınırının altında maaşlara; özel sektörde açlık sınırının altında maaşlara mahkûm eden bir anlayış vardır. Bugün özel sektör öğretmenleri, 1965’te elde ettikleri hakkı 2014’te bir gece yarısı operasyonuyla ellerinden alanlara karşı taban maaş haklarını savunmaktadır. Bir özel sektör öğretmeni 9 ay maaş almaktadır. Belirli süreli sözleşmeli olduğundan bir sonraki yıl ne olacağı belli değildir. Her türlü mobbinge ve angaryaya itiraz etme şansı bulamamaktadır. Asgari ücretle ya da onun altında maaşlarla çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu zulüm son 10 günde öğretmenleri otellerinden çıkarmayacak, sendikalarından 20 metre ileri götürmeyecek kadar bir zorbalık düzeyine ulaşmıştır. İsmail Hakkı Tonguç ne ise Yusuf Tekin tam tersi. Bugün öğretmenlerimiz, 100 yıl sonra bambaşka sorunlarla mücadele ediyor. İktidar olduğumuzda köy okullarını yeniden açacağız. Öğretmenlerimiz orada çocuklarıyla buluşacak.”