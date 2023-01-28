TR-YÖS sınavı 13 yıldan sonra ilk kez yapılacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin 198 ülkeden 300 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirterek, hedeflerinin bu rakamı 500 bine ulaştırmak olduğunu bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı"nın (TR-YÖS) yarın yapılacağını anımsattı.
YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak için yapılacak sınava gireceklere başarı dileyen Özvar, "Uluslararası öğrenci sayısında büyük bir ivme kazanan ve dünyanın her yerinden öğrenciler için cazibe merkezi haline gelen Türkiye, 198 ülkeden 300 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Hedefimiz, bu rakamı 500 bine ulaştırmaktır" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği “Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)” yarın yapılacak. Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak için başlattığımız bu sınava gireceklere başarılar dilerim. pic.twitter.com/foOG0gFbuA— Erol Özvar (@erolozvar) January 28, 2023
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