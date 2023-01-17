2023 TR YÖS sınava giriş belgeleri açıklandı mı? Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na giriş belgesi nasıl alınır?
2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na girecek olan adaylar sınav giriş yerlerini merak ediyor. 2023 TR YÖS sınava giriş belgeleri açıklandı mı? Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 29 Ocak 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na (2023-TR-YÖS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
2023 TR YÖS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS) giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.
2023 TR YÖS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden 17 Ocak 2023 tarihinde saat 10:30'dan itibaren T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
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