2023 TR YÖS sınava giriş belgeleri açıklandı mı? Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na giriş belgesi nasıl alınır?

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 11:17

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 11:17

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 29 Ocak 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na (2023-TR-YÖS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2023 TR YÖS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS) giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.

2023 TR YÖS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden 17 Ocak 2023 tarihinde saat 10:30'dan itibaren T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.