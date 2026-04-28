TÜBİTAK Milli takımının yarısı Anabilim’den: Avrupa yolunda çifte gurur!

Anabilim Eğitim Kurumları, akademik başarılarını ulusal ve uluslararası platformlarda sürdürmeye devam ediyor. Kurumun iki mezunu, Türkiye’yi Avrupa sahnesinde temsil edecek önemli bir başarıya imza attı.

Anabilim mezunları Mahmut Efe Micozkadıoğlu ve Zehra Didar Menteşoğlu, 4 kişilik Ortaokul TÜBİTAK Bilgisayar Milli Takımı’na seçilerek, 10. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı’nda (EJOI) ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Bu başarıyla milli takım kadrosunun yarısını oluşturan iki öğrenci, Anabilim’in eğitim yaklaşımını yansıttı.

Genellikle dört öğrenciden oluşan milli takım kadrosuna aynı kurumdan iki öğrencinin seçilmesi, eğitim dünyasında nadir görülen bir başarı olarak öne çıkıyor ve Anabilim’in sistemli akademik altyapısını ortaya koyuyor.





NİTELİKLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM VİZYONU

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye çapında her kategoride yalnızca 50 öğrencinin kabul gördüğü TÜBİTAK 1. Aşama sınavını son 3 yılda 10 öğrencimiz kazandı, 2024-2025 yılında İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO) Ortaokul Bilgisayar Kategorisi'nde verilen 15 madalyanın 8'i ise öğrencilerimizin üstün gayretiyle okulumuza kazandırıldı. Caribou Matematik Yarışması birincisi yine Anabilim’den öğrencimiz. Artistik yüzmede Dünya ikinciliği, Avrupa birincilikleri ve Türkiye’de takım halinde üst üste yüzme birincilikleri mevcut. Bu tablo tesadüfi bir sonuç değil, Anabilim’in köklü, nitelikli, bütüncül, istikrarlı ve öğrenciyi merkeze alan eğitim kültürünün bir yansıması, sürdürülebilir akademik vizyonun bir sonucudur.”