Yayınlanma: 01.12.2023 - 11:46

Güncelleme: 01.12.2023 - 11:46

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, lisans öğrencilerini, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Lisans 2023'ün başvurularının başladığını açıkladı.

Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç araştırmacıların bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirmek amacıyla, "TÜBİTAK STAR Lisans 2023" çağrısı başvurularının başladığını belirtti.

Peki TÜBİTAK stajyer araştırmacı burs programı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK stajyer araştırmacı burs programı başvuru şartları nedir?

TUBİTAK STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

STAR programının STAR Lisans 2023 Çağrısı ile TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak lisans öğrencilerine burs imkânı tanınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden başvurularını yapabilir.



TÜBİTAK STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.

Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak.

Lisans öğreniminde birinci sınıfın ilk dönemini tamamlamış olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru yapılamaz).

Aşağıda yer alan SEÇENEK 1 ya da SEÇENEK 2’den birini sağlıyor olmak*.

SEÇENEK 1: Yerleştiği lisans programına girerken kullandığı puan türünde Türkiye genelinde ilk 200.000 içerisinde bulunmak ve sıralamasına göre aşağıdaki koşulu sağlıyor olmak,

a. Üniversite giriş sıralamasında ilk 100.000 ve altında yer alan öğrencilerin not ortalaması 2.0 ve üstü olmalı

b. Üniversite giriş sıralamasında ilk 100.001 ve 150.000 arasında olan öğrencilerin not ortalaması 3.0 ve üstü olmalı

c. Üniversite giriş sıralamasında 150.001 ve 200.000 arasında olan öğrencilerin not ortalaması 3.5 ve üstü olmalı

SEÇENEK 2: Lisans programına yerleşme sırasında ilk üçte yer almak (lisans programına ilk 3 sırada yerleşmiş olmak) ve öğrencilerin not ortalamasının 3.5 ve üstü olmalı.

3.1.6. Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

3.1.7. Program kapsamında daha önce destek almamış olmak.

*Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından dikey geçişle lisans programlarına yerleşenler için ön lisans programlarına yerleştikleri puan türündeki sıralamaları esas alınır.

*Lisans programlarından yatay geçişle başka lisans programlarına yerleşenler için ilk kayıt yaptırdıkları lisans programlarına yerleştikleri puan türündeki Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanlı (AOBP)’li sıralamaları esas alınır.

*Yabancı öğrenci sınavı (YÖS) ile ya da üniversite yerleştirme sınavını kullanmadan lisans programlarına yerleşen adayları için SEÇENEK 1 ve SEÇENEK 2 şartı aranmaz. Bu adaylarda not ortalamasının 3.5 ve üzeri olması şartı aranır.