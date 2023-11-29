Yayınlanma: 29.11.2023 - 20:02

Güncelleme: 29.11.2023 - 20:02

Aile ve Gençlik Fonu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu fon ile yeni evlenecek gençlere verilecek olan Evlilik Kredisi'nin başvurularının ne zaman başlayacağı, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, Aile ve Gençlik Fonu nedir? Evlilik Kredisi başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

AİLE VE GENÇLİK FONU NEDİR?

Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

YENİ GENÇLERE VERİLECEK OLAN EVLİLİK KREDİSİ NEDİR?

Yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi; ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NELER?

Kredinin duyurulmasının ardından akıllara başvuru şartları geldi. Yeni evlenecek olan çiftlerin ilk evlilikleri olması şartının olup olmaması merak ediliyordu. Leyla Şahin Usta, başvuru şartlarını "Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim." şeklinde açıkladı.

KREDİ MİKTARI ARTACAK MI?

150 bin lire değerindeki fon, enflasyon oranına göre güncellenebilir. Fon'un yönetim kurulu içerisinde yapılacak düzenlemeler ile kredi miktarında değişiklik olması söz konusu olabilir.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başvurular henüz başlamadı, pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Evlilik Kredi'si başvuruları internet üzerinden yapılacak.