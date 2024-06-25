Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:48

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:48

CHP’li Adıgüzel, TÜGVA tarafından Ordu Altınordu İlkokulu’nda kaymakamlık onayıyla yaz okulu açılmasına tepki gösterdi. TÜGVA, yaz okulu kapsamında Kuranı-Kerim, canım peygamberim, futbol, basketbol, voleybol, akıl-zeka oyunları, ödüllü yarışmalar ve geziler düzenleyecek. "Öğretmenler hangi konuda yetersiz eksik kalmış da TÜGVA buraya sokuluyor" diyen Adıgüzel, okulun bahçesinde şu açıklamayı yaptı.

"Burada TÜGVA isimli kuruluşun eğitim devam ederken bir etkinlik için buranın ayrıldığını içerisi TÜGVA personeli dolu, masa kurulmuş. Her tarafta TÜGVA bayrakları var, reklam yapılıyor. Öğrencilere ve velilere tartışmalı bir örgütün reklamı yapılıyor. Ben bununla ilgili müdürle konuştum. Müdür bunun kaymakamlıktan kendisine talimat geldiğini. Evraka baktım 23 Haziran’da başlayan bir süreçten bahsediyor. Şimdi diyorki 23 Haziran-10 Temmuz arasında bu etkinlikle ilgili izin verilmiş. Halbuki eğitim öğretim şuan devam ederken, 23 Haziran'da buranın tahsisi yapılmış. Bu okulda bu eğitimler verilemiyor mu? Dini eğitim kısmı Diyanet’in görevi. TÜGVA burada hangi gerekçe ile bulunuyor? Burada TÜGVA'nın reklamı neden yapılıyor. Bu işler yanlış işler. Anayasal suç işleniyor, burada bir ihlal var. İnsanlara zorla belli bir zümrenin siyasi fikrini, çıkarlarını işlenmesi, elaman devşirme hareketi var. Valiliğin, kaymakamlığın ve okul müdürünün sorumluluğu var.” Adıgüzel, kendisinin tepkisi üzerine TÜGVA temsilcisinin yerel bir televizyonu davet ederek öğrencilerle birlikte röportaj verdiğini, çocuklara TÜGVA’nın propagandasını yaptırdığını ileri sürdü.