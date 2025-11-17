Tunceli Nazımiye’de lisenin tek matematik öğretmeni izine çıkınca yapılan görevlendirme tepki çekti

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki tek lisesinde matematik öğretmeni doğum iznine ayrıldı. Okulda bu branşta başka öğretmen çalışmaması nedeniyle matematik derslerini 2 saat İngilizce öğretmeni, 6'şar saat resim ve biyoloji öğretmenleri, 8 saat de tarih öğretmeni anlatmaya başladı.

Eğitim Sen Tunceli Şube Başkanı Mehmet Aşkın, konuya ilişkin açıklamasında, matematik gibi temel ve sınav başarısında belirleyici bir dersin alan dışı öğretmenlerce verilmesinin eğitimde eşitsizliği derinleştirdiğini söyledi.

Bu tabloyu “öğrencilerin nitelikli eğitim hakkının ihlali” olarak değerlendiren Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorunları çözmek yerine görmezden geldiğini belirtti.

“ANAYASAL İLKE İHLAL EDİLİYOR”

Aşkın, Anayasa’nın 42. maddesinin eğitimin bilimsel ve uzmanlık temelli olması gerektiğini vurguladığını hatırlatarak, “Bu durum, Nazımiye’deki gençlerin adeta gözden çıkarıldığı bir tabloyu ortaya koymaktadır. Matematik dersinin alanı dışındaki öğretmenlere dağıtılması, öğrencilerin eğitim hayatında telafisi güç sonuçlar doğuracaktır” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLERE RIZA DIŞI DAYATMA"

Aşkın, matematik derslerinin öğretmenlere rızaları dışında verildiğini, öğretmenlerin itirazlarına rağmen görevlendirmenin yapıldığını belirterek, bunun “mesleki etik açısından sorunlu” olduğunu söyledi.

Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü “sorunu gizleyen değil çözen, günü kurtaran değil öğrencilerin geleceğini koruyan bir yaklaşım” benimsemeye çağırarak, “İlçedeki öğrencilerin anayasal güvence altındaki nitelikli eğitim hakkının ivedilikle sağlanmasını ve okula alanında yetkin bir matematik öğretmeninin acilen görevlendirilmesini talep ediyoruz. Nazımiye’deki çocuklarımızın kaderi plansızlık ve ciddiyetsizlikle belirlenemez. Bir kez daha nitelikli, parasız, çağdaş ve kamusal eğitim mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz” dedi.