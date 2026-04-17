Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: 'Acil kod uygulaması okullarda da devreye alınmalı'

Türk Eğitim-Sen, okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri anmak ve eğitimde şiddete dikkati çekmek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı anma programları düzenledi. Ankara’daki program, Ulus’ta Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirildi.

Anma etkinliğine Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendika yöneticileri, şube temsilcileri ve çok sayıda eğitim çalışanı katıldı.

Basın açıklaması sırasında, "Öğretmene uzanan eller kırılsın", “Okulda şiddet geleceğe darbedir”, “Türk milleti uyuma, evladına sahip çık”, “Öğrenciler canımız, canımıza kıymayın”, “Öğretmenine sahip çıkamayan bir ülke geleceğine de sahip çıkamaz” şeklinde sloganlar atılırken, “Yastayız. Acımız büyük. Başımız sağolsun” yazılı pankart açıldı.

“AYLA ÖĞRETMENİMİZ ŞEHİT SAYILMALIDIR”

Genel Başkan Talip Geylan, yaşanan saldırının derin bir üzüntü yarattığını belirterek, "Çok üzgünüz, çok acılıyız. Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Dün Kahramanmaraş’taydık, cenazelerimizi dualarla uğurladık. O körpecik yavrularımızın acısı yüreğimizi yakıyor. Hain saldırıda bir öğretmenimizi kaybettik. Ayla öğretmenimiz sınıfta öğrencilerini korumak için onların üzerine kapaklandı. Biz inanıyoruz ki Allah katında şehittir. Mekanı cennet olsun. Bu nedenle Ayla öğretmenimizin resmi olarak da şehit statüsünde değerlendirilmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" dedi.

“OKULLARDAKİ ŞİDDET MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR”

Okullarda yaşanan şiddetin bireysel değil toplumsal bir sorun olduğuna dikkati çeken Geylan, "Şanlıurfa’da, Kahramanmaraş’ta yaşanan bu acı olay, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne sermiştir. Burada herkese görev düşmektedir. Öğretmene, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet sadece bizim meselemiz değildir; bu, tüm toplumun meselesidir. Eğitim yuvalarımız, bu ülkenin geleceğini inşa edecek nesillerin yetiştiği yerlerdir. Herkes bu kurumlara sahip çıkmalıdır" ifadesini kullandı.

"HER OKULA GÜVENLİK GÖREVLİSİ TAHSİS EDİLMELİ"

Kamu yönetiminin acilen bir güvenlik zirvesi toplaması gerektiğini söyleyen Geylan, şöyle konuştu:

"Her okula güvenlik görevlisi tahsis edilmelidir. Okul polisi uygulaması hayata geçirilmelidir. Acil kod uygulaması okullarda da devreye alınmalıdır ki benzeri olaylarda hızlı ve etkili müdahale sağlanabilsin. Bir diğer önemli husus ise okullardaki rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesidir. Her 100 öğrenciye en az bir rehber öğretmen düşecek şekilde norm düzenlemesi yapılmalıdır. Mevcut durumda yaklaşık 400 öğrenciye bir rehber öğretmen düşmektedir ve bu kesinlikle yetersizdir. 'Suça sürüklenen çocuklar' kavramı hepimizin bildiği bir gerçektir. Bu çocukların erken dönemde tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için rehberlik hizmetleri etkin şekilde çalışmalıdır. Ailelerin de rehberlik servisleriyle sağlıklı bir iletişim kurması büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki, testi kırıldıktan sonra önlem almanın bir anlamı yoktur.”

Açıklamanın ardından hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dua edildi. Katılımcılar, Atatürk Anıtı’na karanfiller bıraktı. Programın ardından Hacı Bayram Veli Camisi’nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.