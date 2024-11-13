Türk Eğitim Sen’den MEB bütçesi eleştirisi: 'Eğitime gerekli yatırımları yapmak için yetersiz'

Yayınlanma: 13.11.2024 - 15:05

Güncelleme: 13.11.2024 - 15:05

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yarın görüşülecek MEB bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. MEB'e yönelik ayrılan bütçenin 1 trilyon 451 milyar 715 milyon 540 bin TL olduğunu ifade eden Geylan, bu sunulan bütçenin yüzde 71’inin personel giderlerine ayrıldığını kaydetti. Geçmiş yıllarda belirlenen bütçelere dikkat çeken Geylan, 2024 yılında MEB bütçesinin 2023 yılına göre yüzde 150,43 oranında arttığını vurgularken 2025 yılı için ise bu artışın yüzde 33,1 olduğunu kaydetti. Geylan, eylül ayında revize edilen yıllık enflasyon hedefinin ise yüzde 41,5 olduğunu anımsatarak, “Merkezi yönetim bütçesinden en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz” ifadesi doğru olmakla birlikte ne yazık ki bu oranın eğitime gerekli yatırımları yapmaya, öğretmen ve personel açığını karşılamaya, eğitimi ayağa kaldırmak için fiziki ve teknolojik alt yapıyı güçlendirmeye, araç ve materyalleri temin etmeye, donanımsal eksiklikleri gidermeye yeterli olmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

'DAHA AZ PERSONELİ OLAN KURUMLARIN BÜTÇE ARTIŞI MEB’TEN FAZLA'

Farklı kurumların bütçelerinde yapılan artışlara da dikkat çeken Geylan, “Bütçe oranlarını farklı kurumlarla karşılaştırdığımızda da bu tespitin gerçekliğini görebiliriz. Örnek vermek gerekirse; Avrupa Birliği Başkanlığı’nın bütçesi yüzde 46,27 oranında artırıldı. Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın bütçesi yüzde 42 oranında artırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bütçesi yüzde 35,6 oranında artırıldı. Görüldüğü üzere 1 milyonun üzerinde personeli bulunan MEB’in bütçe artışı yüzde 33 oranında kalırken, çok daha az personele sahip kurumların bütçesi oransal olarak MEB’den çok daha fazla artış gösterdi” diye belirtti.

'EN AZ 100 BİN OLMALI'

Öğretmen ataması yapılması gerekliliğinin de altını çizen Geylan “Sendikamızın geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yaptığı araştırmaya göre ücretli öğretmen sayısı 79 ilde 72 bin 723, norm kadro ihtiyacı da 101 bin 350’dir. 2024 yılında öğretmen ataması henüz yapılmadığından eylül ayı itibariyle ihtiyaç daha da artmıştır. Bu noktada MEB’in öncelikli görevi öğretmen ihtiyacını gidermek ve bunun için de kadrolu atama yapmak olmalıdır. Ücretli öğretmen denilen kölelik anlayışı ile eğitimi ihya edemeyeceğiniz gibi, başarı sağlamanız da mümkün olmayacaktır. Ücretli, sözleşmeli ya da adı ne olursa olsun kadrolu dışında atama istemiyoruz. Ayrıca 2025 yılında atama sayısı en az 100 bin olmalıdır. MEB, bu konuda ısrarcı ve gayretli davranmalıdır. Eğitimin ihtiyacı söz konusu olduğunda kesinlikle bütçeden tasarruf yapılmamalıdır” dedi.

'HANGİ İHTİYACI ORTADAN KALDIRACAK?'

Ek ders ücret ödeme katsayılarının iki katına yükseltilmesi taleplerini yineleyen Geylan, "Günümüz ekonomik şartları, yüksek enflasyon, eriyen ücretler göz önüne alındığında öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının alın terlerinin karşılığını alması gerekmektedir” değerlendirmelerinde bulundu. MEB'in okullara kadrolu hizmetli personel alması gerektiğini de değinen Geylan, "MEB kadrolu hizmetli alımı yapmak yerine yardımcı personel eksiğini İŞKUR üzerinden alım yaparak gidermeye çalışmaktadır. Ancak hem verilen ücretlerin yetersizliği hem de personelin çalışma günlerinin az olması, bu uygulamanın sağlıklı uygulanamaması sonucu doğurmuştur. MEB ekim ayı itibariyle 30 bin alım yapmıştır. 120 bin alım yapılacağı duyurulurken, 30 bin alım hangi ihtiyacı ortadan kaldıracaktır?" ifadelerine yer verdi.