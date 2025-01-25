Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda binlerce öğrenci yarıştı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.01.2025 - 04:00

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonun ana sponsoru Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle Antalya’da düzenlenen “2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası”na,

2 bin 755’i sporcu katıldı. 7-12 ve 13-18 yaş grubundaki sporcuların hamle yaptığı şampiyonanın sonunda dereceye girenler, satranç eğitimi alacakları ve uluslararası organizasyonlarda ülke temsil hakkı kazanacakları milli takım havuzuna girecek.

Şampiyonada, başarılı bazı sporcular bir grup gazeteciyle bir araya gelerek, satranca başlama hikâyelerini, hedeflerini, satrancın yaşamlarında neleri değiştirdiğini anlattı.

OKULDA BAŞARI GETİRİYOR

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, gazeteci-sporcu buluşmasında yaptığı konuşmada, TSF ve İş Bankası’nın satranç hikâyesinin 2005 yılında federasyonun, bir satranç kitabının Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılması talebiyle başladığını anlattı. Sözen, “Federasyonun ülkemizde satranç alanında yapmak istedikleri, hayalleri, bize çok kıymetli geldi. Çocuklarımızın zihinsel ve kişisel gelişiminde, daha donanımlı hale gelmelerinde ve yarına hazırlanmalarında önemli katkıları bulunan satrançta federasyon ile amaçlarımız kesişti. 20 yılda ülkemizde satrançta sürekli yükselen bir başarı grafiği ortaya konması, ne kadar yol aldığımızın göstergesi oldu” dedi. Satrancın çocuklara ve gençlere pek çok yarar sağladığını, özellikle odaklanma sürelerini artırdığını belirten Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

40 BİN OKULA MALZEME

“Öğrencilerin uzun süre bir konuya odaklanamamaları, günümüzde eğitimde çocuklar açısından karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri. Satrancın sağladığı uzun süreli konsantrasyon, sistemli ve disiplinli çalışmayla birleşince bunun arkasından başarı geliyor. Satranç, çocukların eğitim hayatlarında ve akademik başarılarında fark yaratabilmelerine imkân sağlayacak alanlardan biri. Satrançta başarılı performans gösteren, yurtdışı turnuvalarda derece alan çocukların aynı zamanda eğitim hayatlarında da başarılı olduğunu görüyoruz.”

Türkiye’de yaklaşık 42 bin ilkokul ve ortaokulun 40 binine satranç malzemesi gönderdiklerini söyleyen Suat Sözen, “20 yılda satrançta 45 dünya şampiyonluğu, 41 dünya ikinciliği, 45 dünya üçüncülüğü alınmış. Farklı zorluk derecesindeki turnuvalarda 108 Avrupa şampiyonluğu, 100 Avrupa ikinciliği, 88 Avrupa üçüncülüğü kazanılmış. 30 bin ile başladığımız lisanslı sporcu sayısı bugün 1 milyon 631 bine ulaşmış durumda. Satranç artık ülkemizde yaygın oynanan, sevilen, gelişen bir spor dalı haline geliyor” diye konuştu.

ALTYAPIYA YATIRIM

TSF başkanı Fethi Apaydın da “Altyapıya yapılan yatırımlar, yalnızca bugünü değil geleceğimizi de şekillendirecek. Bu anlayışla birçok yeni proje üzerinde çalışıyor ve hayata geçirmek için büyük bir heyecan duyuyoruz. 1 milyon 600 bini aşkın lisanslı sporcumuzla yalnızca satrançta değil, tüm spor branşları arasında zirvede olmanın gururunu yaşıyoruz. Satranç, sadece bir spor değil, aynı zamanda stratejik düşünme, problem çözme ve disiplin gibi yaşam becerilerini geliştiren önemli bir eğitim aracıdır” dedi.

‘SEVGİ EVLERİNDEKİ ÇOCUKLAR DA OYNASIN’

Satranca başladığından bu yana başarıdan başarıya koşan, 2022 yılında Türkiye şampiyonu olan 17 yaşındaki Miraç Melih Topuz’a bu sporu, 10 yaşında Elazığ’daki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sevgi Evi’nde antrenörü Oğuzhan Deniz tanıştırmış. 2024 Türkiye kupası ikincisi, aynı yıl Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası dördüncüsü olan Miraç, “En çok istediğim, sevgi evlerindeki çocukların satrançla daha çok ilgilenmesi. Orada yaşayan çocukların benden daha iyi olmasını istiyorum. Bu nasıl yapılabilir bilmiyorum ama en büyük isteğim bu” diyor.

2022 ve 2023 yıllarında milli takıma girerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Miraç, satrançta “büyük usta” seviyesine ulaşmak ve akademisyen olmak istiyor.

DİSİPLİN, MÜCADELE, ODAKLANMA...

Satrancın sporculara sağladığı yararlardan bazıları şöyle sıralanıyor: