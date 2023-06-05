TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?
Adaylar, TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?
Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçlarını araştırıyor. ''TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları sıklıkla soruluyor. İşte ayrıntılar...
TUS 2. DÖNEM UZMANLIK DALI DEĞIŞIKLIĞI YERLEŞTIRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.
TUS 2. DÖNEM UZMANLIK DALI DEĞIŞIKLIĞI YERLEŞTIRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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