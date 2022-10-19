TUS 2022 tercihleri başladı mı? TUS tercihleri nasıl yapılır? TUS tercih kılavuzu açıklandı mı?
TUS sonuçları 29 Eylül 2022 tarihinde açıklandı. Adaylar tercih günün merakla bekliyor. TUS 2022 tercihleri başladı mı? TUS tercihleri nasıl yapılır? TUS tercih kılavuzu açıklandı mı?
4 Eylül 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın tercih dönemi başladı.
TUS 2022 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?
2022-TUS 2. Dönem tercih işlemleri, 19– 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.
TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Ekim 2022 günü saat 10.30’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.
2022-TUS 2. DÖNEM UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KONTENJANLARI
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