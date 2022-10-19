TUS 2022 tercihleri başladı mı? TUS tercihleri nasıl yapılır? TUS tercih kılavuzu açıklandı mı?

19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:15

4 Eylül 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın tercih dönemi başladı.



TUS 2022 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

2022-TUS 2. Dönem tercih işlemleri, 19– 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Ekim 2022 günü saat 10.30’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

2022-TUS 2. DÖNEM UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KONTENJANLARI



