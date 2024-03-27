Yayınlanma: 27.03.2024 - 23:52

Güncelleme: 27.03.2024 - 23:52

TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM, 2024-TUS 1. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavının sonuçları, 17 Nisan'da açıklanacak.

CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.