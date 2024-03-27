TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı 1. dönem sınavları 17 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 23:52
TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM, 2024-TUS 1. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavının sonuçları, 17 Nisan'da açıklanacak.

CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.


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