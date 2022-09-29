TUS sonuçları nereden öğrenilir? TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

29 Eylül 2022 Perşembe, 10:50

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 04 Eylül 2022 tarihinde uygulandı. Sınava giren adaylar sonuçları merakla bekliyor.

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-TUS 2. dönem ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

TUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Eylül 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, TUS tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı.

TUS 2022 KONTENJANLARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül'de düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 911 kontenjan planlandığını, kontenjan dağılımlarının kılavuzda yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi.

Koca, "Bu dönem için eğitim kurumlarına 9 bin 338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dahil edildiğinde toplam 9 bin 911 kontenjan planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi." ifadesini kullandı.

TUS 2022 ÖĞRENCİ KONTENJANLARI