Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte ayrıntılar belli oldu. Peki, TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS 2. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

TUS/2 ek tercih kılavuzuna göre işlemler 13–19 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini 19 Kasım 2025 saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

TUS/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.