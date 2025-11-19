Cumhuriyet Gazetesi Logo
TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS 2. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS 2. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

19.11.2025 17:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS 2. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/2) için ek tercih işlemleri başladı. Peki, TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS 2. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte ayrıntılar belli oldu. Peki, TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS 2. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Image

TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

TUS/2 ek tercih kılavuzuna göre işlemler 13–19 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini 19 Kasım 2025 saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

TUS/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

İlgili Konular: #tus #Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı #Ösym ais