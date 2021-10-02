UCIM: Haydi Kızlar Üniversiteye!
UCIM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, eğitimde fırsat eşitliği ve kız çocuklarının eğitiminin önemine dikkat çekmek, eğitim hakkını vurgulamak üzere “Güçlü Ucim, Güçlü Kızlar” isimli bir projeye başlıyor.
Beş ilde orta öğrenimde eğitim gören 75 kız öğrenci, UCIM Derneği ruh sağlığı uzmanları ve eğitim uzmanlarından mentorluk ve danışmanlık alarak çeşitli atölyelerle üniversiteli olma yolunda vizyonlarını geliştirecek bir projeye katılacaklar. Projenin lansmanı, 9-10 Ekim’de dört Alışveriş merkezinde açılacak UCIM stantlarıyla, ünlü kadınların çocukluk fotoğrafları ve kız çocuklarına ilham verecek sözlerinin yer aldığı bir sergi ile başlayacak. 11 Ekim’de ise; Dünya Kız Çocukları gününe denk gelecek şekilde Mersin Belediyesi iş birliği ile yapılacak lansman ile proje resmi olarak duyurulacak.
“Güçlü Ucim, Güçlü Kızlar” projesinde; Mersin, Ankara, İstanbul, Konya ve İzmir’de toplam 75 kız çocuğunun kendi yeteneklerini ve hayallerini keşfedebilmesi amaçlanıyor. Uzmanlar eşliğinde dört hafta boyunca çeşitli bilimsel ve sanatsal atölyelere katılması sağlanacak kız öğrencilerle sonrasında iletişime devam edilerek öğrenim hayatlarında danışmanlık desteği verilecek.
Yarının kadınları, daha eşitlikçi bir dünyada yaşayabilsin diye bugünün kız çocuklarını alanında profesyonel uzmanlarla buluşturmak ve daha güçlü bireyler yetişmesine katkı sunmak amacıyla başlatılacak proje, öncelikle Ankara Gordion, Ankara Forum AVM, Mersin Forum ve İzmir Bornova Forum AVM’lerinde 9-10 Ekim tarihlerinde açılacak sergi ve kurulacak UCIM bilgilendirme stantları ve çocuk atölyeleri ile başlayacak ve duyurulacak.
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Mersin Belediyesi ile proje lansmanının yapılacağı konferansa ise alanında Prof. Dr. Halis Dokgöz, Prof. Dr. Arif Verimli ve Doç. Dr. Veysi Çeri gibi alanında uzman konuklar katılacak. Konferansta; çocuk hakları, eğitimde fırsat eşitliği konularında farklı panellerde katılımcılara önemli bilgiler aktarılacak.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan hasta dedi ve yerine geçecek ismi açıkladı!
- BAE'den Sedat Peker kararı
- Afganlar evlerine geri dönüyor
- AKP'lilere yaşamını yitiren 'polise hakaret' incelemesi
- Kuntz'dan 6 isme kesik
- Türk televizyonlarında bu da oldu!
- AKP için haberler kötü: Puan farkı 1!
- 'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı
- Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi
- Ünlü oyuncu İlhan Daner yaşamını yitirdi