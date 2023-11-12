Ücreti değil saati artırdılar

Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 03:00

Ücretli öğretmenlik “ucuz işgücü” olarak eleştirilirken bakanlık ücretli öğretmenlerin ek ders saatlarinde düzenlemeye gitti. MEB yayımladığı kararla ücretli öğretmenlerin ek ders saatleri ücretlendirmesini “5 saat için 1 saat” yerine “2 saat için 1 ders saatinin” sayılmasını kararlaştırdı.

Artık öğretmenler 2 ders saati için 1 saat ücret alacak. Düzenlemeyi eğitimci Özgür Bozdoğan, Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bozdoğan, ek ders ücretlerinin 60 lira olduğunu anımsatarak “Saat düzenlemesi üzerinden ek derslere yüzde 25 gibi bir zam yapılmış gibi gösteriliyor. Ücretli öğretmenlerin sorununu çözen bir karar değil. Öğretmenlerin yaşam koşulları yine ortalamanın altında kaldı” dedi.

Bu kararın yanı sıra bilişim teknolojileri ve elektrik-elektronik alan öğretmenlerine de yeni ek dersler getirildi.



