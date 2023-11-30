Ücretli öğretmenler: Bu sömürüye göz yumuluyor

Yayınlanma: 30.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.11.2023 - 03:46

Türk Eğitim Sen’in 2022-2023 eğitim öğretim yılında yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de 78 ilde 76 bin 485 ücretli öğretmen görev yapıyor. Ücretli öğretmenlerin talepleri görmezden gelinirken, kadrolu öğretmenlerle aynı işi yapmalarına rağmen haklardan mahrum kalıyor.

Sorunları hakkında rapor hazırlayan ücretli öğretmenler, diğer meslektaşlarıyla eşit işe eşit ücret ilkesinden yararlanabilmek istiyor. Öğretmenler raporunda, “Kadrolu öğretmenlere ek ders olarak verilen ücretler, bizlere bir maaşmış gibi lanse ediliyor. Sigortalarımız yarım yatırılıyor. İşsiz kaldığımızda işsizlik maaşı alamıyoruz. Emeklilik prim ve gün sayısını doldursak bile emekli olamıyoruz. Tuttuğumuz nöbetlerin ücretlerini alamıyoruz” vurgusu yaptı.

‘MADDİ MANEVİ SÖMÜRÜ’

Aile ve çocuk yardımından faydalanamadığını da belirten ücretli öğretmenler sorunlarını şu ifadelerle anlattı:

“Bakanımız her hafta öğretmenler toplantısı yapıyor, bu toplantılara ücretli öğretmenler katılamıyor. Öğretmen kimlik kartımız yok. 20 yıl çalışan ücretli öğretmen dahi olsanız, kadrolu öğretmenin yararlandığı hiçbir haktan yararlanamıyorsunuz. Kadrolu öğretmenin aldığı yıllık promosyon ücreti, ücretli öğretmenin bir dönemlik gelirine denk geliyor. Kadrolu öğretmen gelince işimize son veriliyor, mazeret izin hakkından yararlanamıyoruz. Yasal çalışma alanımız ve özlük haklarımız kısıtlı. Özel eğitim sınıflarında görev alan ücretli öğretmenlerin şartları daha ağır olmasına rağmen aynı ek ders ücretine tabi tutuluyor. MEB biriktirdiği binlerce öğretmen adayının sonucunda ücretli öğretmenlerin hakkını vermiyor.”

Raporda, “Eğitimin açığını kapatan ücretli öğretmenlerin bu şartlarda çalıştırılmasıyla, sadece maddi değil manevi olarak sömürülmesine de göz yumuluyor. Ücretli öğretmenler bir statüye oturtulmadıkça sömürü devam edecektir. Bu mücadelede kalıcı istihdam ve özlük haklarımızın verilmesini isterken geçmiş dönemlerdeki haklarımızın da verilmesini talep ediyoruz” dendi.