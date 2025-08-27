Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet aracılığıyla ön başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleştiriliyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2025 MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan ücretli öğretmenlik başvuruları, illere göre farklılık gösteriyor. Başvuru süreci genellikle Temmuz - Ağustos ayı içerisinde tamamlanıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri’nden bilgi alarak başvurularını yapabilirler.

Başvuru tarihleri için il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri sayfası takip ediliyor. Başvuru sonuçları ise adaylara SMS veya mail yoluyla bildiriliyor.

Yeni başvuru yapmaya hazırlanan adayların ise bizzat herhangi bir kuruma belge götürmesine gerek bulunmuyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar e-Devlet üzerinden “Online Ön Başvuru Formunu” doldurarak müracaat edebiliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak.