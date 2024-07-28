Yayınlanma: 28.07.2024 - 00:22

Güncelleme: 28.07.2024 - 00:22

Ücretli öğretmenlik başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her eğitim dönemi öncesinde olduğu gibi, 2024-2025 eğitim yılının başlamasına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, ücretli öğretmenlik başvuruları yeniden gündeme geldi. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor.

Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;