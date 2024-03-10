Ulusal staj programı son başvuru tarihi ne zaman? 2024 Ulusal staj Programı başvuruları ne zaman bitiyor?

Ulusal Staj Programı, Türk öğrencilere ve genç profesyonellere değerli bir mesleki deneyim sunmayı amaçlar. Peki, Ulusal staj programı son başvuru tarihi ne zaman? 2024 Ulusal staj Programı başvuruları ne zaman bitiyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 13:05
Ulusal staj programı son başvuru tarihi ne zaman? 2024 Ulusal staj Programı başvuruları ne zaman bitiyor?
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Türk öğrencilere ve genç profesyonellere değerli bir mesleki deneyim sunmayı amaçlayan Ulusal staj programı hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Ulusal staj programı son başvuru tarihi ne zaman? 2024 Ulusal staj Programı başvuruları ne zaman bitiyor?

ULUSAL STAJ PROGRAMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ulusal Staj Programı'na başvurmak için son tarih 10 Mart 2024'tür. Başvurular 28 Aralık 2023 tarihinde başlamıştı.

Başvuru yapmak için:

  • Kariyer Kapısı'na (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) e-Devlet ile giriş yapın.
  • “e-Devlet aşamasını” gelen bilgilerini kontrol edip onaylayarak tamamlayın.
  • “Başvuru Formu”nu her bir soruda belirtilen kriterlere göre doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.

UlUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Ulusal Staj Programı (USP), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, tüm kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla, tüm üniversite öğrencilerinin fırsat eşitliği ve liyakat ilkelerine uygun olarak staj olanaklarından faydalanmasına yönelik yürütülen bir staj programıdır.


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