SGK’den 'staj ve çıraklık için EYT toplantısı' iddiasına yalanlama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan ‘SGK’da Staj ve Çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldı’ başlıklı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 23:36
SGK’den 'staj ve çıraklık için EYT toplantısı' iddiasına yalanlama
Abone Ol google-news

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı düzenlendiğine” ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan ‘SGK’da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı’ başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır.” 


SGK haberleri Staj haberleri çıraklık haberleri EYT haberleri

İlgili Haberler

Bağ-Kur'lular, ev kadınları, EYT'liler dikkat... İşte erken emeklilikte yeni düzenlemenin ayrıntıları!

Bağ-Kur'lular, ev kadınları, EYT'liler dikkat... İşte erken emeklilikte yeni düzenlemenin ayrıntıları!
Siyasetin reytingi düşer mi?

Siyasetin reytingi düşer mi?
Zeytinburnu'nda esnaf derneğinde silahlı kavga: 1 yaralı

Zeytinburnu'nda esnaf derneğinde silahlı kavga: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Soylu’ya gol atan karar

Soylu’ya gol atan karar
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı

Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı
Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!

Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!
14 Temmuz pavyonu, 15 Temmuz darbesi, 16 Temmuz devleti

14 Temmuz pavyonu, 15 Temmuz darbesi, 16 Temmuz devleti
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Manken Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu: '55 milyon dolara turistik gezi'

Manken Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu: '55 milyon dolara turistik gezi'
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı

'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!