Ulusal Staj Programı 2026 yılı maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi takvime göre sonuçların açıklanacağı kesin bir gün henüz belirtilmese de, geçmiş yıllardaki uygulama takvimi bu konuda önemli ipuçları veriyor. 2025 yılında başvuruların Mart ayında tamamlanmasının ardından stajyer havuzu Mayıs ayının ikinci yarısında işverenlerin erişimine açılmıştı.

2026 yılı için de benzer bir takvimin işlemesi ve Mayıs 2026 içerisinde öğrencilerin yeterlilik puanlarının ilan edilerek staj tekliflerinin gönderilmeye başlanması bekleniyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Ulusal Staj Programı, Türkiye'nin en şeffaf ve objektif yerleştirme sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Adaylar;

Akademik Performans (Not ortalaması, bölüm başarısı vb.),

Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler,

Sportif Başarılar

gibi kriterler üzerinden puanlanıyor. İşverenler, stajyer havuzunda adayların isimlerini ve üniversitelerini görmeden, sadece bu yeterlilik puanlarına göre teklif gönderiyor.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar, başvuru sonuçlarını ve kendilerine gelen staj tekliflerini Kariyer Kapısı platformu üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak takip edebilecekler. Uzmanlar, öğrencilerin bu süreçte e-posta bildirimlerini ve Kariyer Kapısı platformunu düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye ediyor.