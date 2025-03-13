Uluslararası QS sıralamasında Türkiye’den 13 üniversite ilk 100’e girdi: ODTÜ petrol 8. sırada

Yayınlanma: 13.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.03.2025 - 04:00

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), petrol mühendisliği alanında dünya çapında 8. sırada yer aldı. 100 ülkeden yaklaşık bin 700 üniversitede bulunan 18 bin 300’den fazla akademik programın değerlendirildiği sıralamada, Türkiye ile ilgili veriler şöyle:

- Geçen yıla göre yüzde 30 artışla 27 Türk üniversitesinden 236 bölüm sıralamada bulunuyor.

- 13 alan dünya genelinde ilk 100’de. Diş hekimliği, petrol hühendisliği, kütüphane ve bilgi yönetimi gibi alanlar öne çıkıyor.

- İlk defa sıralamada yer alan üç diş hekimliği programı dahil olmak üzere ilk 100’e beş yeni bölüm girdi.

- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ilk 100’de en çok temsil edilen (dört girişle) ve tüm Türk üniversiteleri arasında en çok girişe sahip ikinci üniversite.

- Hacettepe Üniversitesi, kütüphane ve bilgi yönetimi, mühendislik - maden ve madencilik ve diş hekimliği alanlarındaki üç başvuruyla ilk 100’de en çok temsil edilen ikinci üniversite oldu.

QS kıdemli başkan yardımcısı Ben Sowter, “Türkiye’nin yükseköğretim sistemi son yıllarda kayda değer bir dönüşüm geçirerek küresel konumunu istikrarlı bir şekilde geliştirmiştir. Türkiye, özellikle Afrika ve Ortadoğu’dan öğrencilerin ilgisini çeken bir bölgesel eğitim merkezi olarak konumunu sağlamlaştırıyor” diye konuştu.

ABD LİDER

ABD üniversitelerinin 32 alanda lider olduğu sıralamada, Harvard Üniversitesi 15 disiplinde birinci olarak dünyanın en güçlü performans gösteren kurumu oldu. Onu 11 dalda lider olan Massachusetts Institute of Technology (MIT) izliyor. Birleşik Krallık kurumları, dördü Cambridge Üniversitesi’nde olmak üzere 18 alanda üst sıralarda yer alıyor.