2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca adayın odak noktası üniversite tercih süreci ve 2025-2026 üniversite kayıt tarihleri oldu. Peki, Üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Tercih sürecinin ardından yerleştirme sonuçları erişime açılacak. Ardından kayıt tarihleri belirlenecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS tercih işlemleri 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ya da mobil uygulama üzerinden bireysel olarak yapabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ NELER?

1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

3- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

4- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

5- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

6- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir