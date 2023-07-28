Üniversite öğrencileri için barınma krizi!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:18

Üniversite tercihlerinin başlamasıyla öğrenciler de “kara kara düşünmeye” başladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYGM) bağlı yurtların kapasite yetersizliği nedeniyle yaşanan barınma sorununa bu yıl ekonomik kriz de eklendi. Özellikle büyükşehirlerdeki özel yurt fiyatları ile ev kiraları, öğrencilerin üniversite tercihlerini etkiler boyuta ulaştı.

Cumhuriyet; Ankara, İstanbul ve İzmir’in öğrenci semti olarak bilinen bölgelerindeki ev kiraları ile özel yurt ücretlerini araştırdı.

30 BİN LİRAYA KİRALIK EV!

İstanbul’da en çok tercih edilen başarılı üniversitelerin olduğu semtlerden Fatih, Kadıköy ve Beşiktaş’taki özel yurtlarda, tek kişilik odalar yıllık 160 bin lira bandına ulaştı. 5 ya da 6 kişilik odalar için dahi istenen ücret, 100 bin liraya çıkmış durumda. Üniversite bölgelerinden olan Beşiktaş’ta 2+1 daireler 30 bin liradan başlarken Kadıköy’de 20 bin lira ve Fatih’te 15 bin lirayı geçti.

ARTIK ÖĞRENCİ SEMTİ DEĞİL

Ankara’nın Çankaya ilçesinde “öğrenci semti” olarak geçen Cebeci, 100. Yıl ve Beytepe’de ise en düşük ev kirası da 15 bin lirayı bulmuş durumda. İzmir’de ise Bornova ve Konak ilçelerinde kiralar 15 bin lira ve üzerinde seyrediyor. Bölgedeki yurtlarda tek kişilik oda fiyatı ise 140 bin lira bandında. 4 kişilik odalar için de ortalama 80 bin lira ücret isteniyor.

YURT KAPASİTESİ 850 BİN

KYGM’ye bağlı devlet yurtlarının kapasitesi 850 bin olarak açıklanırken geçen dönem üniversite okuyan 6 milyon 950 bin öğrenci bulunuyor. Bu sene ise sınava 2 milyon 995 bin 638 öğrenci daha girdi.

(Kadem Özbay)

‘ACZİYET DEĞİL, KARANLIK TERCİH’

Devlet yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler, fiyatları geçen yıla göre iki kat artan özel yurtlara fahiş ücretler ödemek durumunda kalacak. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, apartman üniversitelerinin “mantar gibi türediğini”, buna karşın yıllardır devlet yurtlarının sayısında “hatırı sayılır bir artış gözlemlenmediğini” kaydetti.

Özbay, “Türkiye’de 3.5 milyona yakın öğrencinin barınma sorunu çözülmüyor. Bu bir acziyet değil, karanlık bir tercihtir. Ailesi nispeten varlıklı öğrenciler özel yurtlara ya da fahiş kiralı evlere, ailesi yoksul olan öğrenciler ise tarikat yurtlarına mecbur bırakılıyor” dedi.

Özbay sözlerine şöyle devam etti. “Eğitim, anayasamıza göre parasız verilmesi gereken kamusal bir hizmettir. Bu sorunları çözmek gerekiyor.”