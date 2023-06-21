Yayınlanma: 21.06.2023 - 20:13

Güncelleme: 21.06.2023 - 20:13

Üniversitelere geçişte sınav sisteminin kaldırması konusu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir" açıklamasıyla gündem olmuştu. Konuyla ilgili ''Üniversite sınavı kaldırılacak mı? Üniversitelere geçişte sınav sistemi kaldırılacak mı?'' soruları sıklıkla soruluyorken, Ankara temsilcileriyle Hacettepe Beyaz Ev'de bir araya gelen YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE SINAVI KALDIRILACAK MI?



YÖK Başkanı Özvar, konuyla ilgili şu açıklamarı yaptı:

"Dünyada üniversiteye seçme ve yerleştirme usulleri farklı olabiliyor. Bazı ülkelerde herhangi bir genel sınav yapılmıyor. Çocuklar ilk, orta eğitimi boyunca ortaya koydukları akademik başarıyla üniversitelere müracaat ediyorlar, üniversiteler kendi içinde bu öğrencileri değerlendirerek seçim yapabiliyor. Bizim gibi ülkelerde de genel bir üniversite giriş sınavı yapılıyor. Bizde yapılmasının sebebi üniversiteye erişmek isteyen aday sayısının çokluğu. Burada tabii siyasilerin iradesi önemlidir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere bir talimatı olursa, biz bu konuda çalışabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda bir iradesi olursa, sınavlar konusunda alternatif çalışmalar yapabiliriz. Üniversite sınavının kaldırılmasına ilişkin bir gündemlerinin şu an olmadığını bildiren Özvar, "Bu sistemin bir bütün olarak inşa edilmesi lazım. Bütün ortaöğretim ve yükseköğretimi bir bütün olarak değerlendirerek ancak yapabileceğimiz bir iştir bu. Bizim şu anda herhangi bir hazırlığımız yok. Biz önce 2023 yerleştirme işlemlerini tamamlamak, ondan sonra neticeyi görmek istiyoruz."



