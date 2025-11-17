Üniversite ve liselerde flört şiddetiyle ilgili farkındalık artıyor: Kampüste sıfır tolerans

Yanındayız Derneği, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle, üniversite ve lise öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenleyerek flört şiddeti ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilinç kazandırmak amacıyla başlattığı “Kampüsümde Şiddete Sıfır Tolerans!” projesini tamamladı. Proje kapsamında 12 eğitim kurumunda iki binden fazla gence ulaşıldı.

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinde çözümü, yalnızca kadınların mücadelesine yüklemekten yana değiliz. Bu yalnızca kadınları ilgilendiren bir mesele değil, insan olmanın, birlikte yaşamanın ve aynı dünyayı paylaşıyor olmanın sorumluluğu. Bu çabanın yalnızca ‘kadınların itirazı’ olarak kalmaması, dönüşümün kolektif bir zemine taşınması bu yüzden hayati. Ne mutlu ki, Kampüsümde Şiddete Sıfır Tolerans projesinde birlikte yol aldığımız gençlerin anlamlı bir bölümünü erkek öğrenciler oluşturdu” dedi. Proje, üniversite ve lise öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenleyerek, gençlerin sağlıklı ilişki dinamikleri konusunda bilinç kazanmasını amaçlanıyor.

Proje kapsamında “flört şiddeti ve toplumsal cinsiyet eşitliği” farkındalık eğitimleri, flört şiddeti üzerine atölye çalışmaları ve “Sevgi Ne Değildir?” başlıklı poster kampanyası yapıldı. Ayrıca farkındalık videosu, test değerlendirmeleri ve algı analizleriyle projenin etkisi ölçüldü. Proje danışmanlığını Prof. Dr. İpek Merçil ve Doç. Dr. Feyza Ak Akyol’un üstlendiği çalışma sonucunda, katılımcıların flört şiddeti ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki bilgi düzeylerinde anlamlı bir artış gözlemlendi.

KADINLAR DEZAVANTAJLI

Kadın katılımcıların yanıtlarının analizi, kadınların erkek egemen toplumda dezavantajlı olduklarının bilindiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, kadın ve erkek katılımcılar tarafından flört şiddetinin tüm tanımlarının, verilen eğitimler sayesinde anlaşıldığı gözlemleniyor. Flört şiddetinden kadınların daha fazla etkilendiği ancak bu durumun farkında olmayan kadın katılımcıların oranında eğitimler sonrasında artış olduğu görüldü. Araştırma, erkek katılımcıların flört şiddeti algısında artış olduğunu da ortaya koyuyor. Bu nedenle bu tür eğitimlerin geliştirilerek Türkiye’deki tüm üniversitelerde yaygınlaştırılması önem taşıyor.

SESSİZ KALMAK ÇÖZÜM DEĞİL!

Proje çerçevesinde yapılan algı analizi raporunun sonuçlarından bazıları şöyle: Flört şiddetinin tanım algısına ilişkin olarak katılımcılar; flört şiddetinin sadece fiziksel olmadığını, ilişkide bir tarafın diğerini sürekli kontrol etmesinin de flört şiddeti olduğunu, bunu yaşayan bir kişinin sessiz kalmasının çözüm olmayacağını, flört şiddetinin sadece kadınları etkilemediğini belirtmiş.

Partnerlerden biri diğerinin yapacağı şeyi onaylamıyorsa kısıtlayamaz.

Partnerlerden birinin arkadaşlarıyla dışarı ç ıkmadan önce di ğerinden izin almasına gerek yok.

Kadınların erkek arkadaşlarını mutlu ettiği ilişkiler daha iyi ilerlemez.

Partnerlerden biri diğerinin hoşlanmadığı arkadaşlarıyla g örü şmeyi bırakmamalı.

Bir kadın erkek arkadaşının istediği şekilde giyinmemeli.

CİNSEL ŞİDDET NE DEMEK?