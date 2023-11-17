Üniversitede yemek ücretlerine yüzde 250 zam!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

Samsun Tabip Odası Tıp Öğrenci Kolu’nun konuya ilişkin açıklamasında, “Yemekhane masasından doymadan kalkmak istemiyoruz. Üniversite öğrencilerinde artan intiharların nedenlerinden biri geçim sıkıntısıdır” dendi.

Açıklamada, “Ekonomik sıkıntıların farkındayız fakat sıkıntıların en çok etkilediği öğrencilerin yemek fiyatlarına böyle bir zammı kabul etmiyoruz. Yetkilileri vicdana ve göreve davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

