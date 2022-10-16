Üniversiteler, bilim için harcaması gereken paraları 'usulsüzce' savurdu

16 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Üniversitelerden 55’i, doğrudan temin yöntemini yasal koşullarda yapmazken, büyük bir kısmı da “açık usulle” yapması gereken ihalelerde “pazarlık” yöntemini seçti.

Kamu İhale Yasası’nca, taşınmazların pazarlanması yasal değil.

SAYIŞTAY’DAN SANSÜR

Sayıştay’ın, denetim bulgularında birçok usulsüzlüğü tespit ettiği fakat bunların çoğunluğunun maliyetini fiyat olarak açıklamadığı da dikkat çekti.

Açıklanan usulsüzlüklerden bazıları şöyle: