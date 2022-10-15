Sayıştay, Bartın’daki maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarmış!

15 Ekim 2022 Cumartesi, 00:42

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana gelmesi Türkiye'nin gündemine oturdu.

Saatler ilerledikçe madencilerimizden acı haber gelirken yaşanan facia akıllara, 13 Mayıs 2014 yılında 301 madencimizin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciası'nı getirdi. Aradan geçen 8 yılın ardından Bartın'da meydana gelen patlama, devlet kurumlarındaki ihmaller zincirini bir kere daha gözler önüne serdi.

Son olarak, Sayıştay’ın üç yıl önce Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden Sayıştay’ın 2019 raporunu paylaşarak kurumun grizu patlamasına karşı uyardığını söyledi.

Sayıştay uyarmıştı! ??



Sayıştay, Bartın Amasra'daki üretim derinliğinin -300 metreye ulaştığını;



Çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğunu, ani gaz degajı ve grizu patlama riski artıyor diyor!



Kaynak: Sayıştay TTK 2019 Yılı Denetim Raporu?? pic.twitter.com/G4fer0In2A — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) October 14, 2022

Buna göre Sayıştay raporunda, üretim derinliği -300 metreye ulaştığı için çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğu, ani gaz degajı ve grizu patlama riskinin arttığı uyarısı yer alıyor.

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı raporda şunlar yazıyor:

2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği -300 metre olmuştur. Bu derinleşme, ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Bu neden müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra ‘Kurum Degaj Yönergesi’ hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN TEPKİ

CHP'li vekiller Ali Mahir Başarırı ve Veli Ağbaba, sosyal medyadan, Sayıştay'a yansıyan skandalla ilgili tepkilerini dile getirdi.

Başarır, "AKP’ye sorsan 'fıtrat'. Fakat bakın gerçek ne : Bartın'da grizu patlamasının yaşandığı maden ocağı için, Sayıştay'ın 2019 yılında hazırladığı raporda grizu uyarısı yapıldığı ortaya çıktı!" ifadelerine yer verdi.

AKP’ye sorsan ‘’fıtrat’’. Fakat bakın gerçek ne : Bartın'da grizu patlamasının yaşandığı maden ocağı için, Sayıştay'ın 2019 yılında hazırladığı raporda grizu uyarısı yapıldığı ortaya çıktı! pic.twitter.com/Ntrxz2odgd — Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 14, 2022

Ağbaba da, "İş kazası değil, cinayet!Öngörülebilir ve önlenebilir olan "kaza" değildir. Sayıştay açıkça uyarmış, rapor ortada. Bakan haftalar önce #Bartın'a gidip gövde gösterisi yapmış. Şu uyarıları niye dikkate almadınız?!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İş kazası değil, cinayet!



Öngörülebilir ve önlenebilir olan "kaza" değildir. Sayıştay açıkça uyarmış, rapor ortada. Bakan haftalar önce #Bartın'a gidip gövde gösterisi yapmış. Şu uyarıları niye dikkate almadınız?!#KazaDeğilCinayet pic.twitter.com/D82oeiciy3 — Veli Ağbaba (@veliagbaba) October 14, 2022

Halk TV’den Hazar Dost’un aktardığına göre Sayıştay’ın 2017 raporunda da uyarılar yer almış. Raporda ocağın ana havalandırmasının tersine çalışabilecek durumda olmadığı belirtilirken işçi güvenliği ekipmanlarının yeterli olmadığı vurgulanmış. Ayrıca, bu eksiklerden kaynaklı olarak işletmeye 146 bin TL para cezası kesildiği ve indirimle 109 bin TL ödendiği anlaşılıyor.