Sayıştay, patlamanın olduğu maden ocağında incelemede bulunmuş!
Sayıştay ve Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkililerinin Bartın'da patlamanın meydana gelen maden ocağında 9 gün önce inceleme yaptığı ortaya çıktı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde bir patlama meydana geldi.
Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasya Taşkömürü İşletme müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir Patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 yaralının olduğunu duyurdu.
İNCELEME YAPMIŞLAR!
5 Ekim 2022'de Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı başkanlığında Uzman Denetçiler; Fatih Yoleri, Salih Temirci, Ümit Özçentik ile TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve beraberindeki ekibin Amasra TİM'de (Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi) yer altına inerek -300/-350 kotları arasında incelemelerde bulunduğu ortaya çıktı.
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