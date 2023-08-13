Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 üniversiteler hangi tarihte açılacak?

Üniversite tercihlerin açıklanmasının ardından milyonlarca öğrencini üniversitelerin ne zaman açılacağını merak etti. Üniversiteye yeni başlayacak olan öğrenciler, üniversitelerin açılış tarihini araştırıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 üniversiteler hangi tarihte açılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2023 - 12:27
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 üniversiteler hangi tarihte açılacak?
Abone Ol google-news

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, birçok öğrencinin araştırdığı konu olmaya başladı. Özellikle yeni döneme farklı bir şehirde başlayacak olan öğrenciler, üniversiteler ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?  2023-2024 üniversiteler hangi tarihte açılacak? İşte üniversite açılış tarihi...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.


üniversiteler ne zaman açılacak üniversite Üniversite kayıtları

İlgili Haberler

Ankara Gazi Üniversitesi'nde şaşırtan 'tez savunması' görüntüleri: Balonlar, çiçekler, elbiseler...

Ankara Gazi Üniversitesi'nde şaşırtan 'tez savunması' görüntüleri: Balonlar, çiçekler, elbiseler...
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Yaz okulu sınavı online mı olacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi...

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Yaz okulu sınavı online mı olacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci Bostancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Naci Bostancı hangi görevlerde bulundu?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci Bostancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Naci Bostancı hangi görevlerde bulundu?

En Çok Okunan Haberler