Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 üniversiteler hangi tarihte açılacak?
Üniversite tercihlerin açıklanmasının ardından milyonlarca öğrencini üniversitelerin ne zaman açılacağını merak etti. Üniversiteye yeni başlayacak olan öğrenciler, üniversitelerin açılış tarihini araştırıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 üniversiteler hangi tarihte açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, birçok öğrencinin araştırdığı konu olmaya başladı. Özellikle yeni döneme farklı bir şehirde başlayacak olan öğrenciler, üniversiteler ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 üniversiteler hangi tarihte açılacak? İşte üniversite açılış tarihi...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında şoke eden iddia!
- Halil Konakcı için harekete geçildi!
- Işıkhan memur ve emekli maaşına zamda tarih verdi
- 'Seçimlerin kaybedilmesinin en büyük nedeni...'
- İYİ Partili vekil demediğini bırakmadı
- Konakcı'nın arkasında Erbaş varmış!
- '55 yıldır ilk kez böyle'
- Tarkan ve Filenin Sultanları'ndan sürpriz klip
- Naci Görür, olası İstanbul depremi için tarih verdi!
- Malatya'da peş peşe 3 deprem!