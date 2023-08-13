Yayınlanma: 13.08.2023 - 12:27

Güncelleme: 13.08.2023 - 12:27

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, birçok öğrencinin araştırdığı konu olmaya başladı. Özellikle yeni döneme farklı bir şehirde başlayacak olan öğrenciler, üniversiteler ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 üniversiteler hangi tarihte açılacak? İşte üniversite açılış tarihi...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.