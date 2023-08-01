Yayınlanma: 01.08.2023 - 10:18

Güncelleme: 01.08.2023 - 10:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Yükseköğretim Kurulu'na 5 üye ile 20 üniversiteye rektör atandı. Söz konusu Atama kararı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi. Bu kararın ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Mehmet Naci Bostancı'nın kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci Bostancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Naci Bostancı hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

MEHMET NACİ BOSTANCI KİMDİR?

Mehmet Naci Bostancı 2 Ağustos 1957'de Amasya'da dünyaya geldi. Mehmet Naci Bostancı, Türk siyaset bilimci, sosyolog, iletişim bilimci, halkla ilişkiler uzmanı ve siyasetçi olarak tanınmaktadır. Mehmet Naci Bostancı eski Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekiliği de yaptı.

Mehmet Naci Bostancı, 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde sosyal değişme kuramları üstüne verdiği tezler ile tamamladı. Türkiye Günlüğü, Birikim gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. ANAP eski genel başkanlarından Mesut Yılmaz'a bir süre siyaset danışmanlığı ve 1989-1991 yılları arasında Kültür Bakanlığı Müşavirliği yaptı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan'ın da baş danışmanı ve basın sözcüsü görevlerini de yürüttü. 1998-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı yaptı. Ağustos 2008 itibarıyla Gazi Üniversitesi rektör danışmanlığına; 11 Mart 2009'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığına getirildi.

Mehmet Naci Bostancı, 10 Mart 2011'da dekanlık görevinden istifa ederek, 2011 Türkiye genel seçimlerinde AKP listesinden Amasya 1. sıra adayı olarak milletvekili seçildi. Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanı, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu genel sekreteri ve Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı.

8 Ocak 2014 tarihinde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanı ve 1 Eylül 2014 tarihinde ise AKP Grup başkan vekili seçildi. 25, 26. dönem Amasya, 27. dönem Ankara milletvekilidir. 7 Temmuz 2018 tarihinde TBMM AKP Grup başkanı olarak seçildi. Türkiye'de sosyal değişme ve kimliksel dönüşüm, siyaset tarihi, siyaset bilimi, ikna kuramları, kitle iletişim teorileri, propaganda, ideoloji kuramı, kültürel dönüşüm konularında çalışmaktadır. Bostancı, Işığın Gölgesi adlı siyasi bir roman da kaleme alarak 1980 öncesindeki siyasi ortama kendi dünyasından da kesitler sunarak yaklaşmaktadır.