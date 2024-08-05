Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:44

Güncelleme: 05.08.2024 - 12:44

Lisans ya da ön lisans programlarında eğitim alan ya da bu yıl eğitim alma planı olan adaylar, üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 güz dönemi ne zaman başlayacak?

2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

ÜNİVERSİTELER 2024-2025 NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların açılışı tarihi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından henüz ilan edilmedi. Genel olarak, üniversitelerin çoğunun eylül ayının sonu ile ekim ayının başında eğitime başlaması bekleniyor.

Öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi web sitelerinden veya duyurularından akademik takvimlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Üniversitelerin açılış tarihleri arasında farklılıklar olabiliyor.