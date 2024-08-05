Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:18

Güncelleme: 05.08.2024 - 12:18

Ayhan Özdemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Berrin Tezcan Dağçınar kaleme aldı. Günlük dizi formatında yayımlanacak olan dizinin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Peki, Bizi Birleştiren Hayat dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bizi Birleştiren Hayat dizisi ne zaman hangi kanalda yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

BİZİ BİRLEŞTİREN HAYAT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Soylu bir aileden gelen Münevver Hanım (Nilgün Kasapbaşoğlu), yıllar eskitse de hâlâ gösterişli olan konağında, emektar hizmetçisi Suzan ile birlikte yaşamaktadır. Bir gece konağın kapısına, ablası tarafından bırakılan küçük kız çocuğu, bir tek Münevver’in değil, birçok kişinin de hayatını tamamen değiştirecektir. Küçük Mine, Münevver’in, aslında varlığından habersiz olduğu torunudur. Mine’nin boynundaki kolyeyi görünce neye uğradığını şaşıran Münevver Hanım, yıllardır kendisini arayıp sormayan kızının peşine düşer. Saklanan o kadar çok sır ve öyle bir cinayet vardır ki; bunların açığa çıkmasıyla Münevver dahil pek çok kişinin hayatı altüst olacak, düzenler bozulacak, yuvalar dağılacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

BİZİ BİRLEŞTİREN HAYAT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Nilgün Kasapbaşoğlu ve Kayra Zabcı’nın başrollerinde yer aldığı dizide, Emir Gülsever, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, Irmak Korkmaz, Farah Nesrin Yıldırım, Ayça İşözen, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu gibi isimler yer alıyor.

BİZİ BİRLEŞTİREN HAYAT DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Bizi Birleştiren Hayat dizisi Kanal D ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.

BİZİ BİRLEŞTİREN HAYAT DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bizi Birleştiren Hayat dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.